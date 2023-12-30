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В Одессе ракета Х-59 попала в предприятие | Фото: ДСНС
30.12.2023 21:19 Алина Груднева

В Одессе ракета Х-59 попала в предприятие

Вечером, 30 декабря, Россия возобновила ракетные атаки на Украину.

Кроме массированного удара из Белгорода по Харькову, из-за которого зафиксированы масштабные разрушения и уже как минимум 16 пострадавших, под обстрел попала и Одесса.

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В Силах обороны юга сообщили, что россияне попали по городу управляемой ракетой Х-59, которая была запущена с самолета тактической авиации, заходившего с акватории Черного моря.

Ракета угодила по территории одного из предприятий. По предварительным данным, никто не пострадал.

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