



В Одессе ракета Х-59 попала в предприятие

Вечером, 30 декабря, Россия возобновила ракетные атаки на Украину.



Кроме массированного удара из Белгорода по Харькову, из-за которого зафиксированы масштабные разрушения и уже как минимум 16 пострадавших, под обстрел попала и Одесса.



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В Силах обороны юга сообщили, что россияне попали по городу управляемой ракетой Х-59, которая была запущена с самолета тактической авиации, заходившего с акватории Черного моря.



Ракета угодила по территории одного из предприятий. По предварительным данным, никто не пострадал.