



В Макеевке расстреляна семья из 8 человек

План-перехват объявили в Макеевке в "ДНР" из-за убийства семьи из восьми человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на "мэра" города Владислава Ключарова.



"Вчера в 22:55 произошла такая очень плохая ситуация, сейчас занимаются все оперативные службы: была расстреляна семья, угнан автомобиль. Сейчас по городу объявлен план-перехват "Сирена". Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло", — приводит агентство слова Ключарова в своем Telegram-канале.



По данным агентства, в Макеевке ночью была убита семья из восьми человек.