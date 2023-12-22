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В Херсонской области российские военные застрелили ребенка на глазах у семьи
22.12.2023 18:46 MIGnews.com

В Херсонской области российские военные застрелили ребенка на глазах у семьи

Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин рассказал, что российские оккупанты убили ученика восьмого класса в одном из населенных пунктов на левом берегу прямо на глазах у семьи. 

Якобы мальчик что-то сфотографировал,и это не понравилось оккупантам. Они схватили ребенка, привели домой и застрелили.
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"Есть заявление директора школы в полицию. Будем обращаться к уполномоченному по правам человека и всем органам, чтобы этот факт зафиксировать", — сказал глава ОВА. 

 

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