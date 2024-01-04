



Украинская разведка: Раненых российских солдат в отпуск не пускают – сбегут

Войска РФ не справляются с потоком санитарных потерь среди личного состава. Гражданские больницы в оккупированных украинских городах, которые россияне используют в собственных целях как военные госпитали, переполнены.



Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram-канале.



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"Лишение базовых медицинских потребностей гражданского населения в оккупированных регионах Украины и перевод лечебных учреждений под военные нужды оккупационной армии Москвы результата не дали. В связи с этим российское командование решило не лечить тех, кто получил легкие ранения. Медицинскую помощь кое-как оказывают оккупантам с ранениями средней степени. А тяжелых из-за нехватки оборудования и квалифицированных специалистов отправляют в Россию – доезжают не все", – говорится в сообщении.



Острой проблемой для российской армии стали и предусмотренные после ранения реабилитационные отпуска для оккупантов, отмечает украинская разведка.



"Факты невозврата с "реабилитации" обусловили решение отменить такие отпуска вообще – еще один метод, которым российское оккупационное командование пытается остановить массовое дезертирство", – сообщает разведка.