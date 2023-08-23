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Украинская разведка переманила российский вертолет Ми-8 с экипажем
23.08.2023 15:10 Ирина Демьянова

Украинская разведка переманила российский вертолет Ми-8 с экипажем

Недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в спецслужбах, это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев. 

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авибазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 см. 

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Полтавской области. 

В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине и детали к истребителям тоже.

Как пишет издание, вертолет уже в Киеве.

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