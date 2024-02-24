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Удар по Одессе: один погибший, несколько пострадавших
24.02.2024 07:36 Алина Груднева

Удар по Одессе: один погибший, несколько пострадавших

Российский дрон ударил по жилому дому в Приморском районе Одессы.

По данным горсовета, здание полностью разрушено.

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"Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего. Трое пострадавших доставлены в одну из городских больниц", - сказано в сообщении.

Из-за удара по дому вспыхнул пожар. Его площадь составила 50 квадратных метров. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, раненые находятся в тяжелом состоянии.

Женщина 1962 года рождения получила 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок. Также пострадала ее дочь 1993 года рождения. У нее ожог 10% поверхности тела и многочисленные переломы.

Третьей раненой оказалась 72-летняя женщина. Ее сумели извлечь из-под завалов почти спустя два часа. У пострадавшей термические ожоги 40% поверхности тела и переломы конечностей.

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