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Удар по Харькову: среди пострадавших были глухонемые
17.08.2022 23:48 Ольга Белозерова

Удар по Харькову: среди пострадавших были глухонемые

Советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила, что среди пострадавших от ракетного удара по Харькову были глухонемые люди.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Они даже не могли услышать тревогу", - написала она.

Напомним, что по последним данным, в результате обстрела Харькова погибли  6 человек, еще 16 получили ранения. 

Ранее на атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - заявил он. 

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