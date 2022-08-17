



Удар по Харькову: среди пострадавших были глухонемые

Советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила, что среди пострадавших от ракетного удара по Харькову были глухонемые люди.



Об этом она написала в своем Facebook.



"Они даже не могли услышать тревогу", - написала она.



Напомним, что по последним данным, в результате обстрела Харькова погибли 6 человек, еще 16 получили ранения.



Ранее на атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.



"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - заявил он.