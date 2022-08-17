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Обстрел Харькова: число погибших возросло до шести
17.08.2022 22:42 Ольга Белозерова

Обстрел Харькова: число погибших возросло до шести

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что число погибших в результате обстрела Харькова возросло до 6 человек.

Также выросло количество пострадавших - до 16 человек.

Напомним, что под удар попал Салтовский район. 

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - заявил он. 



 

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