



Теракт на Закарпатье: за дело взялась СБУ

Служба безопасности Украины приступила к расследованию подрыва депутатом гранат на заседании Керецковского сельского совета Мукачевского района Закарпатской области, который Национальная полиция квалифицировала как террористический акт.



Об этом сообщает информационное агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.



Официально пресс-служба СБУ информацию пока что не комментирует. По данным издания, действия закарпатского чиновника квалифицированны по ст. 258 (террористический акт) УК Украины.



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На месте подрыва работают следственно-оперативная группа СБУ, сотрудники Нацполиции и прокуратуры.



Как сообщалось ранее, депутат пришел на заседание, где обсуждался бюджет на следующий год, и подорвал три гранаты. В результате пострадали 26 человек, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии.



Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита созвал экстренное заседание совета обороны области для принятия безотлагательных оперативных решений.