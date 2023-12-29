



СМИ: сбит Ту-22М3 россиян, ответственный за пуски по Украине

В СМИ активно распространяют информацию о том, что днем, 29 декабря, был сбит бомбардировщик Ту-22 россиян.



Сначала поступила информация о том, что самолет внезапно пропал с радаров над Курской областью.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Появилась информация о сбитии Ту-22М3, только что пускавшего ракеты по Украине. Вероятно, принадлежит к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку, убивавшему мирных людей в Кременчуге, в Умани и в Днепре, - проверяем", - также написал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.



Позже в эфире из телеканалов ведущая озвучила информацию, что бомбардировщик россиян был сбит беспилотником Bayraktar. Что примечательно, на официальном уровне и на кремлевских телеканалах по этому поводу молчат.