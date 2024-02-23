



​​​​​​​СМИ: Над Азовским морем сбили российский самолет А-50

Украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50 вечером пятницы, 23 февраля. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны.



Источники РБК-Украина сообщают, что это была совместная операция Воздушных сил и ГУР. Уровень повреждения уточняется.

"Шансы на сохранение самолета минимальны", – говорится в сообщении.



Позже командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил уничтожение российского самолета.



Стоит напомнить, что у России было всего 9 таких самолетов, но не все из них боеспособны. А-50 - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления способен вести разведку и наводить цели для ударов.



Ранее представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбивание самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. В то же время она назвала пока "громким заявлением" наличие полного контроля у украинских сил над воздушным пространством Азовского и Черного морей после сбивания российских самолетов.



