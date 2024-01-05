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Слухи о гибели Герасимова в Крыму набирают обороты: в Украине отреагировали
05.01.2024 21:31 Алина Груднева

Слухи о гибели Герасимова в Крыму набирают обороты: в Украине отреагировали

В пятницу, 5 января, в пабликах разнеслась информация, будто в результате атаки в Крыму погиб глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Официального подтверждения с российской стороны не было. 

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По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов тоже сказал, что украинская разведка подтверждениями такой информации не располагает.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что в результате ударов поражен не только командный пункт, но и имеются серьезные повреждения системы защиты на полуострове. 

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