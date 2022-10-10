



Симоньян ликует: "А вот и ответочка прилетела"

Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян не смогла сдержать своего ликования по поводу утреннего ракетного обстрела многих городов Украины.



"А вот и ответочка прилетела. Ч.Т.Д. Крымский мост с самого начала был той самой красной линией. Это же было очевидно", - пишет Симоньян в своем Telegram-канале.



Кроме этого, она описала действия российских войск рядом русских пословиц: "Семь раз отмерь - один отрежь, поспешишь - людей насмешишь, русский медленно запрягает да быстро едет - и другие русские пословицы, объясняющие сегодняшнее утро".



