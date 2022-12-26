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Симферополь: арест представителя Кадырова в Херсонской и Запорожской областях
26.12.2022 11:14 Аркадий Бочаровский

Симферополь: арест представителя Кадырова в Херсонской и Запорожской областях


В Симферополе задержали представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет Baza.

«В Симферополе задержан представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов», — написали в telegram-канале. Уточняется, что вместе с Ибрагимовым задержали четверых чеченских силовиков по подозрению в избиении человека.

Редакция URA.RU направила запрос в МВД по Республике Крым, а также пресс-секретарю главы Чеченской Республики для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило.

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