



Симферополь: арест представителя Кадырова в Херсонской и Запорожской областях



В Симферополе задержали представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет Baza.



«В Симферополе задержан представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов», — написали в telegram-канале. Уточняется, что вместе с Ибрагимовым задержали четверых чеченских силовиков по подозрению в избиении человека.



Редакция URA.RU направила запрос в МВД по Республике Крым, а также пресс-секретарю главы Чеченской Республики для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступило.