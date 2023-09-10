Новости » События в Украине
С начала войны в Украине погибло более 500 детей
10.09.2023 10:21 Раиса Вовк

С начала войны в Украине погибло более 500 детей

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли по меньшей мере 503 несовершеннолетних. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 10 сентября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 503 ребенка погибли и более 1122 получили ранения различной степени тяжести", - пишет Офис генерального прокурора.

Отмечается, что цифры не являются окончательными. Сейчас продолжается работа с их установлением в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 487;
  • Харьковской - 300;
  • Киевской - 129;
  • Херсонской - 124;
  • Запорожской - 99;
  • Николаевской - 97;
  • Днепропетровской - 96;
  • Черниговской - 71;
  • Луганской - 67.
Стоит добавить также и то, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины российские террористы на постоянной основе депортируют украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы России. Киев постоянно занимается возвращением похищенных оккупантами детей.

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы