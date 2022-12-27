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Российское военное командование эвакуировано из Кременной
27.12.2022 07:38 Аркадий Бочаровский

Российское военное командование эвакуировано из Кременной

Военное командование войск РФ отошло из Кременной в Рубежное Луганской области, что на 15 км южнее линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая на брифинге.

"То, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраины - не соответствует действительности, но уже недалеко от Кременной идут боевые действия. И могу сказать, что военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, теперь перемещено в Рубежное", - сказал он.

Кроме этого, Гайдай отметил, что у россиян были намерения организовать контрнаступление в сторону Лимана, однако украинские военные помешали их воплощению.

"Контрнаступления у них не получилось. Но резервы они все равно подтягивают", - добавил он.

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