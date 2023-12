РФ запускает "шахеды" с пяти точек, их может стать больше, - британская разведка

Войска РФ запускают по Украине дроны-камикадзе типа "Shahed" с пяти площадок. Однако таких мест может стать больше. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании в соцсети Х (Twitter), и как пример приводится 12 декабря - день, когда РФ запустила 15 "шахедов" из Балаклавского района Крыма. И это новая площадка запуска дронов к югу от Севастополя.



С начала сентября для запуска "шахедов" россияне использовали мыс Чауда в Крыму, а 5 декабря они заявили, что якобы перехватили 41 беспилотник в районе Крыма, в частности, у мыса Чауда. Британская разведка отмечает, что Балаклава является пятым официально подтвержденным местом запуска "шахедов". Кроме мыса Чауда, площадки находятся в Ейске (Краснодарский край), Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) и Курске.



В разведке считают, что РФ рассредоточит свои возможности для запуска БПЛА на нескольких локациях, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.



"Россия, вероятно, будет использовать дополнительные пусковые площадки в ответ на украинские атаки, заставляя Украину адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем", - говорится в сообщении.



