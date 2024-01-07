РФ усиливает мобилизацию на захваченных территориях Украины
Россия усиливает мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, принудительно забирая на фронт местных мужчин.
Об этом говорится в отчете украинского Центра национального сопротивления.
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"На временно оккупированных территориях юга Украины россияне пытаются мобилизовать как можно больше мужчин. По данным подполья, все больше репрессивных мер россиян направлены на поиск мужчин, которых принудительно мобилизуют в ряды ВС РФ", - сообщаел ЦНС.
Уточняется, что под мобилизацию попадают врачи, учителя, коммунальщики и даже подростки с 17 лет.
"Врагу выгодна смерть украинцев независимо от стороны где они воюют. Поэтому оккупанты используют украинцев в своей армии для "мясных штурмов"", - добавили в ЦНС.