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РФ не пускает ООН к затопленному левобережью Херсонской области
19.06.2023 09:37 Mignews | фото: соцсети

РФ не пускает ООН к затопленному левобережью Херсонской области

Представители ООН не могут оказать помощь жителям левого берега Херсонской области, которые пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС. Причина - их на эти территории не допускают представители российских властей.

О том, что РФ не допускает представителей Организации Объединенных Наций на подконтрольный оккупантам левый берег Херсонской области, пострадавший из-за подрыва ими дамбы Каховской ГЭС, заявила координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

"ООН сотрудничает с правительствами Украины и РФ по эффективной доставке гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы. Правительство РФ пока отклонило наш запрос на доступ к территориям, находящимся под его временным военным контролем", - рассказала она.

Браун отметила, что ООН продолжит работу над поиском доступа к людям на левобережной Херсонской области.

"Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву", - заявила координатор ООН.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Подрыв гидроэлектростанции вызвал экологическую катастрофу, напоминает Корреспондент.net. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Сейчас известно о 17 погибших, еще 31 человек пропал без вести.

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