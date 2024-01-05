



РФ может возобновить наступление на Украину. В СМИ назвали дату и направление

Российские войска наносят более частые массированные атаки по территории Украины. В частности, Харьковская область уже 10 месяцев находится под обстрелами россиян - только в четверг, 4 января, враг обстрелял 15 населенных пунктов области. А в самом Харькове повреждены по меньшей мере 4,5 тысячи многоэтажек. Все это свидетельствует о том, что РФ готовятся возобновить наземное наступление на Купянск и окрестности, считают эксперты.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



О том, что Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова, пишет авторитетное издание The Telegraph, ссылаясь на усиление Москвой бомбардировки северо-восточного города и прилегающего региона.



Целями врага были и остаются как гражданские здания, так и военные позиции.



Местные подразделения военной разведки считают, что российские войска могут планировать дальнейшее наращивание воздушных атак в эти выходные, чтобы совпасть с Рождеством в России, которое отмечается 7 января.



В сообщении отмечается, что наземное наступление может состояться вскоре после этого, а 15 января обсуждается как возможная дата начала, добавил источник.



ВСУ и войска врага ведут борьбу за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает села Купянск, Сватово и Кременная, недалеко от границы с Харьковской областью. Москва сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь продвинуться к удерживаемым Украиной городам Кременная и Лиман.



Западные аналитики говорят, что на линии фронта мало что изменилось, поскольку российские войска лишь спорадически атаковали.



Генерал-полковник Александр Сырский, главнокомандующий сухопутных войск Украины, предупредил, что российские войска наносят удары планирующими бомбами во время перегруппировки для очередного штурма Лимана.



В районе населенного пункта Синьковка продолжаются ежедневные штурмы российских войск для создания плацдарма и дальнейшего продвижения на город Купянск.



Сырский добавил, что Москва переправила больше бронетехники и артиллерии для поддержки попыток продвижения пехотных групп, которые в основном состоят из так называемых штрафных военных подразделений "Шторм Z".



Украинские военные потратили месяцы на подготовку предполагаемого наступления в направлении Купянска, где осталась лишь часть его первоначального 26 тысяч населения.



Город, если его захватят российские войска, мог бы стать важным материально-техническим плацдармом для наступательных толчков дальше на юг или запад.