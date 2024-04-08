



РФ изменила тактику – энергетику Украины уничтожает высокоточными ракетами, – FT

Войска РФ изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь, по сравнению с зимним периодом 2022-2023 годов, для уничтожения электростанций российские военные используют высокоточные ракеты.



Об этом пишет авторитетное издание Financial Times, уточняя, что касается это в основном менее защищенных регионов, чем Киев, который имеет одну из лучших систем противовоздушной обороны в Украине.



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Так, авторы статьи как один из примеров привели обстрелы, которые РФ осуществила в период с 22 по 29 марта – под удар попали две гидроэлектростанции и семь теплоэлектростанций, и все они находятся в разных регионах Украины, кроме Киева.



Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждом заводе, заявив, что несколько из них, в том числе в Харьковской области вблизи границы с Россией, были почти полностью разрушены.



Авторы статьи обратили внимание: если зимой 2022-23 годов Россия пыталась атаковать распределительные станции и трансформаторы по всей стране, то сейчас российские ракеты нацеливаются на электростанции в отдельных регионах, чтобы полностью их уничтожить, потому что восстановить электростанции за короткое время невозможно. И то количество ракет, которые использовались во время атаки зимой 2022-23 годов по всей Украине, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе.



Второе отличие атак от зимы 2022-2023 годов состоит в том, что Россия сейчас также использует дорогие высокоточные баллистические ракеты.



Так, в недавней атаке на угольную электростанцию были использованы баллистические ракеты стоимостью 100 миллионов долларов, но у Украины есть лишь несколько американских систем ПВО "Patriot", способных их сбить.



Кроме того, Россия все еще использует беспилотники в больших количествах как более дешевый способ поразить другие части энергетической системы, такие как трансформаторы.



