



Расследование: Опубликованное ФСБ видео с места “атаки украинской ДРГ” – фейк

ФСБ распространило первое видео из Брянской области спустя сутки с момента “атаки украинских диверсантов”, о которой заявляли российские власти, в том числе Владимир Путин. Запись смонтирована, утверждает telegram-канал “Можем объяснить”.



На видео сняты два автомобиля. На первом видео – автомобиль ВАЗ 2107 с пулевыми отверстиями в кузове и разбитыми стеклами. На втором – автомобиль “Нива”, на котором, кроме пробитых шин, явных повреждений не видно. В обоих случаях в автомобилях показаны тела погибших. На видео с ВАЗ 2107 кадры заретушированы, в салоне видно нечто, похожее на кровь. Журналисты издания обратили внимание, что на видеозаписи автомобиль стоит в одном месте, а на фотографиях – в другом.



“Нива”, которую, по словам Путина, расстреляли “диверсанты” показана в коротком видео и на двух фотографиях. При этом на видео автомобиль стоит на дороге, а на фотографиях находится в кювете. На первой фотографии машину сняли снаружи, на второй, снятой из салона автомобиля, видно спину погибшего. ВАЗ 2107 ранее в сообщениях о “диверсии” в Брянской области не упоминался.



В ролике ФСБ также показаны фотографии мин, ручного противотанкового гранатомета и одной гильзы. Только на одной из этих фотографий в кадр попала местность. В остальных случаях оружие было снято крупным планом. Установить, были ли фотографии сделаны непосредственно на месте происшествия, нельзя.



Президент России Владимир Путин назвал произошедшее “терактом”, заявив, что “диверсанты” открыли огонь по “Ниве”, в которой якобы находились дети.

