Путин о ситуации в Брянской области: это теракт
Президент России Владимир Путин назвал терактом инцидент в Брянской области.
Соответствующее заявление он сделал днем, 2 марта.
"Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам", - сказал Путин.
По его словам, огонь был открыт по гражданской машине, в которой находились в том числе дети.
"Именно такие люди и ставили пред собой задачу лишить нас исторической памяти. Ничего у них не получится, мы их дожмем", - добавил он.
Напомним, что российские СМИ распространили информацию, будто на территорию Брянской области проникла "украинская ДРГ" и захватила людей в заложники. Тем не менее, ответственность за происшествие на себя взял на себя "Русский добровольческий корпус".