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Путин о ситуации в Брянской области: это теракт
02.03.2023 14:15 Алина Груднева

Путин о ситуации в Брянской области: это теракт

Президент России Владимир Путин назвал терактом инцидент в Брянской области.

Соответствующее заявление он сделал днем, 2 марта.

"Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам", - сказал Путин.

По его словам, огонь был открыт по гражданской машине, в которой находились в том числе дети.

"Именно такие люди и ставили пред собой задачу лишить нас исторической памяти. Ничего у них не получится, мы их дожмем", - добавил он.


Напомним, что российские СМИ распространили информацию, будто на территорию Брянской области проникла "украинская ДРГ" и захватила людей в заложники. Тем не менее, ответственность за происшествие на себя взял на себя "Русский добровольческий корпус".
 

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