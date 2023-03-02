



Путин о ситуации в Брянской области: это теракт

Президент России Владимир Путин назвал терактом инцидент в Брянской области.



Соответствующее заявление он сделал днем, 2 марта.



"Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам", - сказал Путин.



По его словам, огонь был открыт по гражданской машине, в которой находились в том числе дети.



"Именно такие люди и ставили пред собой задачу лишить нас исторической памяти. Ничего у них не получится, мы их дожмем", - добавил он.





Напомним, что российские СМИ распространили информацию, будто на территорию Брянской области проникла "украинская ДРГ" и захватила людей в заложники. Тем не менее, ответственность за происшествие на себя взял на себя "Русский добровольческий корпус".

