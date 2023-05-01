



Папа Римский: Ватикан участвует в секретной миссии в Украине

Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец "конфликту между Россией и Украиной". Такое заявление сделал Папа Римский Франциск, и выразил готовность помочь возвращению украинских детей, вывезенных в РФ или на оккупированные территории, пишет Reuters.



"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", – пообещал Папа Римский во время полета домой после трехдневного визита в Венгрию.



Понтифик также заявил, что Святой Престол уже помог организовать некоторые обмены пленными и сделает "все, что в человеческих силах" для воссоединения семей, сообщает NBC News.



Как известно, во время выступления в Будапеште Папа Римский Франциск призвал искать новые способы установления мира в Украине.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине с возвращением депортированных РФ детей пока помогает только… Украина.