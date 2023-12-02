



Опасно: на Запорожской АЭС произошел блэкаут

На Запорожской атомной электростанции в ночь на 2 декабря произошел полный блэкаут.



Об этом сообщает украинская компания "Энергоатом".



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Уточняется, что на ЗАЭС были запущены дизельные генераторы, чтобы станция могла продолжить функционирование.



В "Энергоатоме" пояснили, что такие отключения опасны на четырех энергоблоках. К утру связь с украинской энергосистемой была восстановлена.