Опасно: на Запорожской АЭС произошел блэкаут
На Запорожской атомной электростанции в ночь на 2 декабря произошел полный блэкаут.
Об этом сообщает украинская компания "Энергоатом".
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Уточняется, что на ЗАЭС были запущены дизельные генераторы, чтобы станция могла продолжить функционирование.
В "Энергоатоме" пояснили, что такие отключения опасны на четырех энергоблоках. К утру связь с украинской энергосистемой была восстановлена.