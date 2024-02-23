



ООН “отметилась” не только в Газе, но и в Украине

На оккупированных русскими территориях детский фонд ООН UNICEF профинансировал идеологическую обработку маленьких украинцев.



При помощи UNICEF украинских детей вывозили в Беларусь в специальные детские летние лагеря "для реабилитации". Организацией таких поездок в 2022-2023 году занимался Белорусский Красный Крест. А в 2022 году эту программу также финансировал Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Это выяснилось в ходе совместного расследования журналистов "Схем" и белорусской редакции Радио Свобода.



В этих лагерях детей возили на белорусские военные полигоны, давали оружие и проводили "идеологические" занятия, воспитывавшие ненависть к Украине.



