



Одесса подверглась новой атаке россиян: прогремели взрывы

Вечером, 12 декабря, в Одессе и области была объявлена воздушная тревога, во время которой местные жители сообщили о звуках взрывов.



Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что работают силы ПВО.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Одесса, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не будьте на улице. Наши ребята работают", - написал Кипер.



По данным Сил обороны юга, россияне запустили группу ударных иранских беспилотников.