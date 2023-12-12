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Одесса подверглась новой атаке россиян: прогремели взрывы
12.12.2023 21:16 Алина Груднева

Одесса подверглась новой атаке россиян: прогремели взрывы

Вечером, 12 декабря, в Одессе и области была объявлена воздушная тревога, во время которой местные жители сообщили о звуках взрывов.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что работают силы ПВО.

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"Одесса, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не будьте на улице. Наши ребята работают", - написал Кипер.

По данным Сил обороны юга, россияне запустили группу ударных иранских беспилотников.

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