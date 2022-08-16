



NYT: ко взрывам под Джанкоем причастно элитное украинское подразделение

Ко взрывам на складе боеприпасов под Джанкоем в Крыму причастно элитное украинское военное подразделение, действовавшее в тылу россиян.



Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление высокопоставленного украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности.



"Очевидные атаки в этом месяце, в которых использовались скрытые силы в тылу врага, подчеркивают изобретательность украинских сил. С самого начала войны они использовали нетрадиционную тактику в надежде уравнять правила игры, пытаясь отразить атаки гораздо более крупной и лучше оснащенной российской армии", - пишет NYT.



Напомним, в минобороны РФ заявили, что причиной взрывов стала диверсия.