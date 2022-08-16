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NYT: ко взрывам под Джанкоем причастно элитное украинское подразделение
16.08.2022 15:34 Ольга Белозерова

NYT: ко взрывам под Джанкоем причастно элитное украинское подразделение

Ко взрывам на складе боеприпасов под Джанкоем в Крыму причастно элитное украинское военное подразделение, действовавшее в тылу россиян.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление высокопоставленного украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности. 

"Очевидные атаки в этом месяце, в которых использовались скрытые силы в тылу врага, подчеркивают изобретательность украинских сил.  С самого начала войны они использовали нетрадиционную тактику в надежде уравнять правила игры, пытаясь отразить атаки гораздо более крупной и лучше оснащенной российской армии", - пишет NYT.

Напомним, в минобороны РФ заявили, что причиной взрывов стала диверсия. 

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