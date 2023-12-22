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Нидерланды: первые 18 истребителей F-16 готовы для отправки в Украину
22.12.2023 15:18 MIGnews.com

Нидерланды: первые 18 истребителей F-16 готовы для отправки в Украину

Премьер Нидерландов Марк Рютте провел беседу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в соцсети X.

"Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для доставки в Украину. Поставка F-16 является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины. Кроме разрешения на экспорт, перед поставкой должен быть выполнен ряд других критериев , в частности, требования к персоналу и инфраструктуре", - говорится в сообщении.
 

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