



Не хотят мира: раскрыты планы России на войну в Украине

Россия намерена захватить Харьков и Днепр, а воевать в Украине собирается до 2026 года.



Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на данные разведки.



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Уточняется, что в Москве рассчитывают на снижение интенсивности и объемов помощи Украине. Также в Кремле хотят ввести в заблуждение "мирными намерениями" посредством имитации мирных переговоров.



Согласно данным, в России собираются до конца 2024 года взять под свой полный контроль Донецкую и Луганскую области, дойдя до реки Оскол в Харьковской области.



Последующие два года российские власти хотят продолжать наступление на запад к Днепру, а также захватить кусок Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. В то же время, на Херсонском направлении россияне хотят удерживать оборону.