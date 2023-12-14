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Не хотят мира: раскрыты планы России на войну в Украине
14.12.2023 21:34 Алина Груднева

Не хотят мира: раскрыты планы России на войну в Украине

Россия намерена захватить Харьков и Днепр, а воевать в Украине собирается до 2026 года.

Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на данные разведки.

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Уточняется, что в Москве рассчитывают на снижение интенсивности и объемов помощи Украине. Также в Кремле хотят ввести в заблуждение "мирными намерениями" посредством имитации мирных переговоров. 

Согласно данным, в России собираются до конца 2024 года взять под свой полный контроль Донецкую и Луганскую области, дойдя до реки Оскол в Харьковской области.

Последующие два года российские власти хотят продолжать наступление на запад к Днепру, а также захватить кусок Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. В то же время, на Херсонском направлении россияне хотят удерживать оборону.

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