



NASAMS для Украины: США договариваются со странами Ближнего Востока

США и союзники работают со странами Ближнего Востока над переброской нескольких комплексов NASAMS в Украину.



Об этом заявил генеральный директор компании-производителя этих систем - Raytheon Technologies - Грэг Хейс в интервью газете Politico.



Цель переговоров состоит в том, чтобы передать системы NASAMS с Ближнего Востока Украине в течение следующих 3-6 месяцев. В свою очередь США передадут странам эти системы в течение следующих 24 месяцев.



"На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы (США) на самом деле работаем с парой стран Ближнего Востока, которые в настоящее время используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину", - заявил Хейс.



Директор Raytheon Technologies отметил, что перенести системы с Ближнего Востока будет быстрее, чем производить их в Америке.