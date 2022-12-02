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NASAMS для Украины: США договариваются со странами Ближнего Востока
02.12.2022 08:05 Ольга Белозерова

NASAMS для Украины: США договариваются со странами Ближнего Востока

США и союзники работают со странами Ближнего Востока над переброской нескольких комплексов NASAMS в Украину.

Об этом заявил генеральный директор компании-производителя этих систем - Raytheon Technologies - Грэг Хейс в интервью газете Politico.

Цель переговоров состоит в том, чтобы передать системы NASAMS с Ближнего Востока Украине в течение следующих 3-6 месяцев. В свою очередь США передадут странам эти системы в течение следующих 24 месяцев.

"На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы (США) на самом деле работаем с парой стран Ближнего Востока, которые в настоящее время используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину", - заявил Хейс.

Директор Raytheon Technologies отметил, что перенести системы с Ближнего Востока будет быстрее, чем производить их в Америке.

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