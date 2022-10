Нахман Шай: "Пришло время Украине получить военную помощь"

Министр по делам Израиля Нахман Шай высказался о войне в Украине в контексте того, что Иран, по сообщениям, оказывает военную поддержку России.



"Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь такую же, как предоставляют США и страны НАТО", - написал Нахман Шай.





This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.