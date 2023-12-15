На Закарпатье депутат подорвал гранаты на заседании: много пострадавших
В пятницу, 15 декабря, на Закарпатье депутат пришел на заседание Керецковского сельсовета Мукачевского района, где рассматривались вопрос по принятию бюджета на следующий год, и взорвал три гранаты.
По данным Национальной полиции Украины, в результате ранения получили 26 человек, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии.
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Сам подрывник выжил. По версии украинских СМИ, подрыв устроил депутат сельсовета от партии "Слуга Народа" Сергей Батрин".
В Нацполиции действия подрывника квалифицировали как террористический акт. Ведется расследование. Подрывнику может грозить до 10 лет тюрьмы.