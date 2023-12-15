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На Закарпатье депутат подорвал гранаты на заседании: много пострадавших
15.12.2023 14:12 Алина Груднева

На Закарпатье депутат подорвал гранаты на заседании: много пострадавших

В пятницу, 15 декабря, на Закарпатье депутат пришел на заседание Керецковского сельсовета Мукачевского района, где рассматривались вопрос по принятию бюджета на следующий год, и взорвал три гранаты.

По данным Национальной полиции Украины, в результате ранения получили 26 человек, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии.

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Сам подрывник выжил. По версии украинских СМИ, подрыв устроил депутат сельсовета от партии "Слуга Народа" Сергей Батрин".

В Нацполиции действия подрывника квалифицировали как террористический акт. Ведется расследование. Подрывнику может грозить до 10 лет тюрьмы.

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