



На Закарпатье депутат подорвал гранаты на заседании: много пострадавших

В пятницу, 15 декабря, на Закарпатье депутат пришел на заседание Керецковского сельсовета Мукачевского района, где рассматривались вопрос по принятию бюджета на следующий год, и взорвал три гранаты.



По данным Национальной полиции Украины, в результате ранения получили 26 человек, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии.



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Сам подрывник выжил. По версии украинских СМИ, подрыв устроил депутат сельсовета от партии "Слуга Народа" Сергей Батрин".



В Нацполиции действия подрывника квалифицировали как террористический акт. Ведется расследование. Подрывнику может грозить до 10 лет тюрьмы.