



МАГАТЭ: Запорожская АЭС подверглась удару дрона

На территории Запорожской атомной электростанции взорвался дрон.



Информацию об этом подтвердил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



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"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы", - сообщил Гросси.



Он призвал к воздержанию от действий, противоречащим пяти принципам МАГАТЭ и нарушающим ядерную безопасность.