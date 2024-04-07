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МАГАТЭ: Запорожская АЭС подверглась удару дрона
07.04.2024 16:50 Алина Груднева

МАГАТЭ: Запорожская АЭС подверглась удару дрона

На территории Запорожской атомной электростанции взорвался дрон.

Информацию об этом подтвердил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы", - сообщил Гросси.

Он призвал к воздержанию от действий, противоречащим пяти принципам МАГАТЭ и нарушающим ядерную безопасность.

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