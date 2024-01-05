



Компания российского миллиардера Фридмана судится с Украиной. Хочет $1 млрд

Компенсацию за принудительную национализацию финансового учреждения в размере 1 миллиард долларов требует от Украины компания российского миллиардера Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., которая была номинальным владельцем "Сенс Банка".



Компания подала иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), ведущий мировой орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне, говорится в заявлении компании.



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"Заявленная сумма составляет более одного миллиарда долларов США. Правовым основанием иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном содействии и защите инвестиций", – пояснили в ABHH.



Компания Фридмана заявляет о произвольных и дискриминационных шагах Украины против экс-акционеров банка, а также о "кампании "черного пиара" Украины" и рассмотрит возможность подачи этих фактов в международный арбитраж.



Владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") Украина стала 21 июля 2023 года, напоминает "Экономическая правда". Кабинет министров Украины принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 грн.



Накануне правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" и обратилось в Кабмин с просьбой национализации финучреждения.



Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.



Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность по финансированию войны против Украины и объявила подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману.



Ранее в Бюро экономической безопасности сообщали, что составили подозрение Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн.



В сентябре 2023 года компания ABH Holdings S.A, которая была номинальным держателем акций "Сенс Банка" до его национализации, заявила, что новые уголовные обвинения против российского олигарха и миноритарного акционера ABHH Михаила Фридмана являются "мешаниной неуместных политических обвинений".