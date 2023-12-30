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Из Белгорода в Украину полетели ракеты: есть попадания
30.12.2023 20:00 Алина Груднева

Из Белгорода в Украину полетели ракеты: есть попадания

После удара по Белгороду, который в РФ приписывают ВСУ, из этого города в сторону Украины полетели ракеты.

Губернатор российского региона Гладков сказал об этом следующее: "В Белгороде громко - работают ВС РФ на ту сторону".

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После этого в Харькове раздались взрывы. По словам мэра города, зафиксировано попадание в жилой дом в центре города.

"Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности позже", — сказал мэр.

По данным пресс-службы полиции Харьковской области, как минимум четыре человека получили ранения. Позже мэр Терехов сообщил, что число пострадавших возросло до 14.

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