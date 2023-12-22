



Италия продолжит поддерживать Украину системами ПВО SAMP/T

По информации итальянской прессы, предстоящие поставки помощи из Италии в Украину сейчас находятся на рассмотрении Комитета по разведке под председательством бывшего министра обороны Лоренцо Герини. Основное внимание в этой помощи, по-видимому, уделяется системам противовоздушной обороны, в частности системам SAMP/T (ракетная платформа класса “земля-воздух”), предназначенным для защиты гражданского населения, энергетической инфраструктуры, городов и школ от атак.



Итальянский министр подчеркнул важность этой инициативы, подчеркнув необходимость защиты этих чувствительных объектов от атак. Однако он также отметил, что имеющиеся ресурсы не безграничны, указав, что Италия уже сделала все возможное в этом отношении. Таким образом, возможности для дальнейшего наращивания этих защитных усилий могут быть ограничены.



Следует отметить, что конкретные детали этой новой итальянской помощи Украине пока не разглашаются, а обсуждения в Комитете по разведке продолжаются. Мы ожидаем больше информации по этому вопросу в ближайшие дни.

