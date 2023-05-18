



ISW: В Кремле пытаются заставить Пригожина отказаться от большой политики

Высокопоставленные чиновники в Кремле всеми силами пока не всеми методами, но пытаются заставить руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина отказаться от своих политических амбиций в России.



К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Так, приближенные к Администрации президента РФ Telegram-каналы утверждали, что Пригожин использует битву за Бахмут и войну в Украине, чтобы стать политической фигурой в России, а не реально бороться за интересы России.



Вскоре Пригожин подтвердил, что "недавно" общался с неназванным высокопоставленным российским чиновником, который обвинил его в преднамеренных действиях в собственных интересах.



Руководитель ЧВК подчеркнул, что этим чиновником не является президент РФ Владимир Путин, но косвенно дал понять, что подобные настроения широко распространены в Администрации президента, отметив, что сообщения в Telegram отражают коллективное мнение чиновников.



Ключевые выводы ISW:

Российские и украинские официальные лица признали ограниченные украинские контратаки под Бахмутом.

Украинские официальные лица сообщили, что особенности местности сдерживают украинские наступательные операции через реку Днепр в Херсонской области.

Официальные лица США сообщили, что система ПВО Patriot находится в рабочем состоянии после того, как Минобороны РФ заявило, что российские ракетные удары по Киеву 16 мая уничтожили эту систему.

По сообщениям, Кремль обвинил трех ученых-разработчиков гиперзвуковых ракет в государственной измене.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на линии Сватово – Кременная.

Российские войска продолжали наращивать успехи в Бахмуте и проводили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

Российские силы продолжали наносить удары по правому берегу Херсонской области и островам в дельте Днепра.

А пока чиновники в Белокаменной пытаются приструнить главного "вагнеровца" на поле боя в районе Бахмута россияне теряют инициативу, несмотря на ограниченный характер контратак защитников, говорится в отчете ISW.



И российские, и украинские официальные лица признали продолжение ограниченных украинских контратак под Бахмутом 17 мая. В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются на неустановленных направлениях на флангах Бахмута. В свою очередь представитель Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что защитники за минувшие сутки продвинулись до 500 метров на Бахмутском направлении и продолжают наступать на фланги россиян.



Минобороны России также заявило, что российские воздушно-десантные войска достигли незначительного продвижения, но признало продолжение украинских контратак на флангах Бахмута в районе Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (6 км к западу от Бахмута).



Финансист Wagner Group Евгений Пригожин опроверг заявление Минобороны о территориальных достижениях и раскритиковал Минобороны за ложное представление отступления как захвата новых позиций.



"Один из известных милблогеров пожаловался, что российские войска теперь должны реагировать на украинские действия, имея в виду, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе", - говорится в отчете ISW.