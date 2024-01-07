



ISW: Украина "истощает" ПВО в Крыму

Украинские военные "истощают" ПВО россиян в оккупированном Крыму в ходе успешных операций.



Согласно отчету американского Института изучения войны, в ходе операции удары были нанесены по военным объектам, в результате чего были успешно поражены несколько целей по всему полуострову.



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Как отметили в ISW, в ночь на 6 января был нанесен удар по админзданию на российском аэродроме в Саках. Использовались четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Также в ГУР МО Украины подтвердили успешный удар по российским радиолокационным позициям на том же аэродроме и складу техники вблизи Гришино, которые были совершены 4 января.



По словам аналитиков, также россияне частично "ослепили" в Евпатории, после поражения РЭБ. Удары были также нанесены по складам боеприпасов вблизи Первомайского и российскому командному пункту под Севастополем.



"Украинские и российские сообщения указывают на то, что украинские ракеты и беспилотники проникают сквозь российскую систему противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели", - добавили аналитики.