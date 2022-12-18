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ISW: РФ "инсценирует" вывод войск из Каховки
18.12.2022 08:07 Алина Груднева

ISW: РФ "инсценирует" вывод войск из Каховки

В Херсонской области зафиксировано перемещение сил РФ в районе оккупированной Каховки. 

 
К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.
 
По данным ISW, РФ "инсценирует" вывод войск из Каховки.
 
Между тем, ВСУ оттесняют россиян за реку Красная в ходе контрнаступления в Луганской области.
 
Украинские военные провели контратаки в районе Сватово и Кременной и продолжают наносить удары по тылу россиян. Тем временем, войска РФ продолжают наступление в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.
 
По мнению аналитиков, продолжающееся наступление в районе Бахмута провоцирует раскол между боевиками "ДНР" и членами ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. 

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