



Генсек НАТО: "Мы не должны недооценивать Россию"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не стоит недооценивать Россию.



Такое заявление глава НАТО сделал, комментируя отвод российских войск из Херсона, сообщает Sky News.



"Это часть общей модели или картины, которую мы наблюдали за последний месяц, что Россия абсолютно потеряла импульс. Но мы не должны недооценивать Россию, у них все еще есть возможности. Мы видели беспилотники, мы видели ракетные атаки. Это показывает, что Россия все еще может нанести большой ущерб", – подчеркнул Йенс Столтенберг.