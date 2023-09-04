



Геноцид в Украине: ООН не подтверждает факты на данном этапе

Независимая международная комиссия ООН, занимающаяся расследованием нарушений в Украине, на данный момент не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид. Об этом заявил председатель комиссии Эрик Мёсе.



По его словам, расследование будет продолжаться, но на текущий момент нет достаточных доказательств, соответствующих правовым требованиям Конвенции о геноциде.



Мёсе также отметил, что комиссия будет исследовать заявления, которые могут иметь отношение к подстрекательству к геноциду, но пока нет конкретных выводов. Однако комиссия обнаружила множество российских военных преступлений, которые "считаются серьезными", передает "Интерфакс-Украина".



Независимая международная комиссия ООН планирует представить свои письменные отчеты Генеральной ассамблее в октябре 2023 года и Совету ООН по правам человека в марте 2024 года. Члены комиссии провели третий визит в Украину с 28 августа по 4 сентября 2023 года.