Элитная российская бригада "полностью уничтожена" в Украине

Элитная российская бригада понесла настолько большие потери во время боевых действий в Украине, что, по сути, была "полностью уничтожена" и, как ожидается, ее восстановление займет много времени, говорится в новом докладе.



На момент отправки в Украину 200-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная на северо-западе России вблизи границы с Финляндией имела больше опыта, более новое оборудование и лучшую подготовку, чем многие другие российские подразделения, сообщила в пятницу газета The Washington Post.



Но, несмотря на эти преимущества, 200-я бригада сильно пострадала в последующие месяцы боев.



Вскоре после вторжения подразделения, принадлежащие 200-му, подверглись атаке и попали в засаду, в результате чего погибло множество солдат, а техника была брошена, говорится в докладе.



В последующие недели 200-я бригада обороняла позиции в Харьковской области и отражала украинские атаки. К концу мая, как показали документы, полученные Post, сотни солдат из двух батальонно-тактических групп были потеряны в Украине. Несколько месяцев спустя 200-я бригада была разгромлена во время молниеносного контрнаступления Украины на северо-востоке Харьковской области.



Один из солдат, служивших в 200-й бригаде после призыва в рамках сентябрьского мобилизационного приказа президента России Владимира Путина, рассказал The Post в этом месяце, что "подразделение находится в состоянии упадка", и ему выдали "раскрашенные каски 1941 года и бронежилеты без номеров". Западные чиновники сообщили газете, что система управления бригадой не функционирует, что препятствует востановлению ее боеспособности.



"От этой бригады ничего не осталось", - сказал в недавнем интервью The Post полковник Павел Федосенко, командир 92-й механизированной бригады Украины. "Она полностью уничтожена". Один высокопоставленный сотрудник европейской разведки сказал газете, что "на восстановление 200-й бригады уйдут годы", потому что она потеряла так много солдат и офицеров.