



Две последние найденные жертвы в Одессе - мама и 3-месячный малыш

В результате ночного удара по девятиэтажному жилому дому в Одессе число погибших возросло до семи человек.



По словам спасателей, они деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком.



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"Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших… Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке", - сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



Уточняется, что поисково-спасательная операция не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться, пока никого не останется под завалами.