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Более 200 человек сегодня вернулись из российского плена
03.01.2024 18:21 MIGnews.com

Более 200 человек сегодня вернулись из российского плена

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил радостную весть.

"Наши дома. Из русского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и Азовсталь.

Спасибо всем, кто, несмотря на все трудности, возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе".



 

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