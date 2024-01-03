



Более 200 человек сегодня вернулись из российского плена

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил радостную весть.



"Наши дома. Из русского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и Азовсталь.



Спасибо всем, кто, несмотря на все трудности, возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе".







