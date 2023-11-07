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"Армия дронов" ВСУ поразила рекордное число опорных пунктов россиян | Фото: http://GeneralStaff.ua
07.11.2023 13:40 Дара Киевская

"Армия дронов" ВСУ поразила рекордное число опорных пунктов россиян

Украинские операторы БПЛА в рамках проекта "Армия дронов" в течение минувшей недели, с 30 октября по 6 ноября, уничтожили рекордное количество опорных пунктов - 335 позиций.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"На прошлой неделе врагам не повезло с опорными пунктами: операторы БПЛА минусовали 335 позиций - абсолютный рекорд. Также среди пораженного - 83 боевые бронированные машины, 72 грузовика, 36 танков и сотни оккупантов", - уточнил министр.

 

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