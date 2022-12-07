



В Италию и обратно за 75 евро: новая компания ворвалась на израильский рынок



Итальянская авиакомпания Aeroitalia была основана в этом году и уже летает в Лондон, Грецию и по другим направлениям в Европе. В марте она также начинает полеты в Тель-Авив, предлагая минимальные цены от 75 евро на маршруте в Милан в обоих направлениях. Летом вы заплатите максимум 180 евро за перелет в обе стороны.



Aeroitalia начнет выполнять три еженедельных рейса по маршруту Милан (Бергамо) - Тель-Авив.



Небольшая авиакомпания, основанная в этом году, начала выполнять коммерческие рейсы в июле 2022 года из своих аэропортов в городах Форли в регионе Эмилия-Романья на северо-востоке Италии, Бергамо (Милан) и Флоренции. Компания выполняет внутренние рейсы во многие итальянские города, а также по международным направлениям, например, в Закинф в Греции, Бухарест, Лондон и соседнюю Мальту.



Первый рейс из Тель-Авива состоится 26 марта, и цена на сайте компании составила 37 евро в одну сторону (в стоимость входит погрузка небольшой сумки в самолет и бесплатное изменение даты вылета), так что в общей сложности весной вы можете долететь до Милана всего за 75 евро. В мае - цены в 90 евро на весь месяц, а летом, в июле и августе, самая дорогая цена за перелет туда-обратно составляет 180 евро, в самом простом режиме полета (сумка в салоне).



Если вы хотите отправить в самолет чемодан, вам придется доплатить 48 евро в одну сторону, и в эту цену будет включен выбор места и изменение даты полета бесплатно. Если вы добавите 98 евро к базовой цене, вы сможете отправить два чемодана в багаже, опцию регистрации за 30 дней до вылета и изменение даты вылета без ограничений.