



В Дубае появится небоскреб с «летающим островом»

Забудьте о частных бассейнах: в этом ультрароскошном небоскребе в Дубае появятся оазисы с трансформирующимися бассейнами, с симуляторами подводного плавания и водным искусством для детей.



Девелопер элитной недвижимости, компания Damac Properties, представила свое последнее архитектурное чудо: Damac Casa. Это здание - дань уважения постоянно развивающемуся Золотому городу. Внутри башни вертикально возвышаются острова, создающие непревзойденное сочетание воды, спокойствия и роскоши.



Особого внимания заслуживают тренажеры виртуальной реальности для подводного плавания, расположенные в роскошных номерах. На них можно испытать различные виртуальные ощущения - от глубин Красного моря до просторов Индийского океана и даже космических просторов.

Сооружение, вдохновленное цветком лотоса, будет стоять в районе Al Sufouh с видом на знаменитую дубайскую пальму.



DAMAC Casa может похвастаться такими особенностями, как центральный элемент "Летающий остров", Aqua Spa, бассейны и детская игровая зона. Эта детская зона позволяет юным художникам погрузиться в творчество, используя новую среду. Их водные эскизы затем демонстрируются на цифровых экранах в лобби.



На "Летающем острове" будут располагаться роскошные апартаменты с круговыми открытыми террасами и обширными 270-градусными видами на воду. В оазисе, вдохновленном уединением, также будет располагаться безмятежный спа-центр Aqua



Кроме того, на территории комплекса будет располагаться чил-аут лаунж, оснащенный 360-градусным бассейном из прозрачного стекла. В Damac Casa будут представлены роскошные апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, а также суперлюксовые апартаменты с тремя, четырьмя и пятью спальнями и собственным лифтом. Квартиры класса "супер-люкс" оснащены роскошным бассейном-оазисом.

