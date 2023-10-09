



Сообщение МИД для израильтян, находящихся за границей

Ввиду начала военных действий министерство иностранных дел рекомендует гражданам Израиля, находящимся за пределами страны и желающим вернуться в Израиль, заполнить данные в этой онлайн-форме.



"Если у гражданина есть семья, форму заполняет только один представитель семьи и вносит данные на всех членов семьи.



Пожалуйста, заполните форму, указав данные о каждом ближайшем члене семьи (только супруге, сыне/дочери, отце/матери или брате/сестре), проживающем с вами в стране.



К Вашему сведению - эти данные будут использоваться министерством иностранных дел и посольством в стране Вашего пребывания с целью сбора и объединения информации и рекомендаций для граждан Израиля и членов их семей, желающих прибыть в Израиль.



Уточним, что заполнение данной онлайн-формы не гарантирует обеспечение того или иного авиарейса, а также не гарантирует места на регулярном рейсе или какого-либо финансирования".

