



Путешествие по Индии: Чего не стоит делать туристам

Индия известна тем, что ее Конституция – самая длинная в мире. Может быть, поэтому в стране существует множество законов. Их не всегда придерживаются, но к ним могут апеллировать в случае спорных ситуаций.



Употреблять алкоголь

В стране совершеннолетним возрастом считается 18 лет, но в некоторых штатах Индии запрещено употреблять спиртные напитки людям, не достигшим 25 лет. Это касается и популярных туристических мест, поэтому лучше заранее знать список штатов, где это иожет быть чревато проблемами с законом: Гоа, Химачал-Прадеш, Уттар-Прадеш, Сикким. Есть штаты, где действует сухой закон. Там не продают алкоголь, а распивать на улице спиртное, которое привезли из второго региона, запрещено.



Пожимать руку

В Индии не принято пожимать руку своему собеседнику, и такой жест могут воспринять как оскорбление. Все дело в религии. В Индии принято здороваться, складывая ладони на уровне груди и немного наклоняться. Во время этого жеста следует контролировать, куда направлена подошва вашей обуви. Она не должна "смотреть" на человека – это считается неуважением.



Есть мороженое ртом

В Индии запрещено есть мороженое ртом, для этого процесса можно использовать только ложку. Конечно дома, если вас никто не видит, это не оштрафуют, но в общественных местах представители местной полиции могут сделать замечание. Во всех заведениях Индии вместе с мороженым предлагается ложка и не стоит от нее отказываться.